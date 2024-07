Solo el "Todopoderoso" me haría abandonar la campaña, asevera Biden ante presiones

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de julio 2024.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró en entrevista que solo el “Todopoderoso” podría hacerlo abandonar la contienda presidencial.

“Si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara la carrera electoral, me bajaría de la carrera, pero el Todopoderoso no va a bajar”, dijo Biden tras ser cuestionado por el periodista George Stephanopoulos en una entrevista emitida por la ABC.

La respuesta del mandatario estadounidense se da luego de ser cuestionado por el periodista sobre su reacción si los líderes demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi, expresarán sus preocupaciones en torno a la pérdida del poder.

Cabe recordar que Biden ha sido puesto bajo presión de la opinión pública, así como de algunos personajes de su partido, luego de su participación en el primer debate presidencial, en el que según la mayoría de los votantes que observó el evento consideró que su rival, el republicano Donald Trump tuvo un mejor desempeño.