Solo 17 de las 40 kuarichas están certificadas: CSIM

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre del 2024.- De las 40 comunidades que se rigen bajo usos y costumbres, sólo 17 cuentan con la certificación de sus kuarichas, el resto sigue en trámite, indicó Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

Agregó que este proceso se ejecuta de manera muy lenta y recordó, que uno de los acuerdos con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fué que durante el tiempo que los elementos de los kuarichas estuvieran en certificación, les mandarían un destacamento de la Guardia Civil a las comunidades, y no se cumplió.

"No sé cumplió con los destacamentos, tiene más de dos años que no cumplieron con el acuerdo dijeron que en todas las comunidades con autogobiernos enviarían el destacamento en lo que la ronda se certificaba y en el 90 por ciento de los casos no se enviaron", detalló Ulianov.

El vocero de CSIM, apuntó que en cuanto a la entrega de armamento, fueron 10 a las kuarichas a las que se les abasteció, las demás dijo se encuentran en estado de indefensión por lo que consideró que la hacer un balance del 2024 en el rubro de seguridad, existen muchas deficiencias.

Informó que además a varias de la comunidades, como el caso de Uranden, se les dejó fuera del programa del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz.