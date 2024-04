Solicitudes de seguridad para candidatos no son atendidas: PES y PRD

Morelia, Michoacán, a 16 de abril del 2024.- Dirigentes partidistas denunciaron que las solicitudes de protocolo de seguridad para los candidatos a puestos de elección en estado de vulnerabilidad no son atendidas.

Eder López García, líder estatal del Partido Encuentro Solidario, indicó que en el caso del PES son dos las solicitudes que se presentaron, pero solo a una candidata le brindaron seguridad, mientras el segundo caso se mantiene dijo en la indefensión.

"Cuando a mí me realizó el reporte me dijo dirigente si el día de hoy no me protegen me bajo de la candidatura y me van a matar y yo le avisé al secretario de Gobierno y yo creo también vieron la urgencia y se tardaron cuatro días y esa chica se estuvo escondiendo y andar de allá para acá y le vale madre a la gente de gobierno", expresó López García.

Por su parte Octavio Ocampo Córdova, representante estatal del PRD, agregó que las candidatas del Sol Azteca dos de sus abanderadas tuvieron que iniciar sus campañas sin protección ante la nula respuesta de su demanda.

"Tiene más de 15 días que solicitamos seguridad para una de nuestras compañeras y hasta el momento nada ", apuntó Ocampo.

Ambos líderes partidistas expresaron que es necesario una revisión a los procesos de integración a los protocolos de seguridad.