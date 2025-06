Solicitará PRI la anulación de la elección judicial y denunciará a morenistas en EU

Ciudad de México, a 2 de junio de 2025.- El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, informó que solicitarán la anulación de la elección del Poder Judicial, debido a que no se tuvo casi participación ciudadana y existieron algunas irregularidades en el proceso.

"Con una abstención de más del 95% ¿ustedes creen que eso puede hacer una elección válida? Entonces, lo que hemos señalado, y lo quiero puntualizar aquí, vamos a presentar, como ciudadanos, las denuncias claras, con los argumentos, para solicitar que se anule esa elección judicial”.

Mediante una conferencia de prensa desde el Senado de la República, el líder nacional señaló que lo harán en todas las instancias que sean necesarias.

"Lo vamos a hacer aquí y lo vamos a hacer en todas las instancias para que verdaderamente ese atropello, no sólo democrático, esa farsa que se dio no se consume, porque termina de capturar los poderes del país, iremos rumbo a un gobierno autoritario, a una dictadura y a estos de Morena no les importa".

Asimismo, indicó que su partido realizará denuncias en Estados Unidos de algunos políticos morenistas, quienes presuntamente se relacionan con criminales.

"Es la falsedad de Morena, la doble cara; son unos hipócritas. Y lo ha dicho la propia presidenta de la República, que no va a permitir la simulación y la hipocresía. Lo primero que tendría que hacer es verdaderamente quitar de Morena a toda esta bola de corruptos y cínicos, si es lo que están demostrando todos los días”.

Por ello, dijo que ya se encuentran armando las denuncias que presentarán, las cuales también serán presentadas ante las autoridades estadounidenses.

"Nosotros estamos armando las denuncias y los vamos a denunciar aquí y los vamos a denunciar en los Estados Unidos, porque a estos “cinicazos”, corruptos de Morena cómo les encanta tener propiedades en Estados Unidos".