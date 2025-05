"Sistema de salud federal no sirve": Eric Silva, diputado morenista en Querétaro, tiene lapsus pero rectifica

Querétaro, Querétaro, 30 de mayo del 2025.- El diputado de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la LXI Legislatura del estado de Querétaro, Eric Silva Hernández, aceptó, durante su participación en la tribuna del salón de pleno, que el sistema de salud federal no sirve, mientras discutía sobre las condiciones del sistema de salud estatal con diputados de la bancada del Partido Acción Nación (PAN).

“En Querétaro, ya hablamos de que la Federación, de que el IMSS-Bienestar es un sistema fallido, ok, no sirve, ok, no sirve, bueno, vamos a trabajar lo que sirve aquí en Querétaro, que a ver cuál es, a ver qué es”, dijo.

Durante su tuno en la tribuna, el diputado trataba de explicar las deficiencias que existen en el los centros de salud y hospitales generales del estado, y al tratar de realizar la comparativa expresó que el IMSS-Bienestar es un sistema fallido y deficiente.

“Ustedes dicen que no sirve, yo digo que sí sirve, yo digo que sí sirve, yo digo que se está trabajando poniendo a la persona, yo digo que sirve y vamos a hacerlo”, continuó el morenista antes de ser interrumpido por el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Ángeles quien hizo una moción de orden y le recordó a panistas y morenistas que no se trataba de un diálogo.

Criticó que la bancada del PAN realizó una rueda de prensa para defender el sistema de salud estatal, bajo el argumento de que la federación recortó 500 millones de pesos, lo cual dijo, es una cifra menor, comparados con los 6 mil millones de pesos con los que cuenta el estado para invertir en materia de salud, además de que pidió transparentar dichos recursos al estado.

Por su parte el diputado independiente, Enrique Antonio Correa Sada recordó que el 60 por ciento de la población en Querétaro es derechohabiente del IMSS o del ISSSTE y destacó que a diferencia del gobierno federal, en el estado de Querétaro, se cuenta con un órgano de acceso a la información donde se puede solicitar cualquier duda respecto al uso de los recursos públicos, además de que el estado cuenta con cero observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación.