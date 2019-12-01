Sin ambiciones personales, Morena debe cerrar filas con Torres Piña: Moisés Navarro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 18:35:22

Morelia, Mich., 11 de octubre de 2026.- El coordinador de alcaldes llamó a dejar atrás las diferencias y descartó la necesidad de prolongar el proceso interno, al señalar que la etapa de definición ya concluyó.

El coordinador de alcaldes de Morena, Moisés Navarro Arellano, llamó a la militancia y a los liderazgos del partido a cerrar filas en torno a Carlos Torres Piña, ratificado por el Consejo Nacional como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán.

Navarro Arellano se pronunció ante las posturas que plantean la realización de una encuesta espejo y sostuvo que el proceso interno ya concluyó. En ese sentido, consideró que el momento exige unidad y trabajo conjunto, en lugar de prolongar las diferencias sobre la definición de la coordinación estatal.

El alcalde enfatizó que no debe haber espacio para las ambiciones personales cuando está de por medio un proyecto colectivo. Por ello, convocó a quienes forman parte de Morena a privilegiar los objetivos del movimiento y sumar esfuerzos para fortalecer su organización en Michoacán.

Asimismo, destacó que la ratificación de Torres Piña representa una nueva etapa para consolidar la coordinación entre los distintos sectores del partido y dar continuidad al trabajo político en favor de la transformación en la entidad.

Finalmente, Navarro Arellano reiteró que la unidad, el compromiso y la responsabilidad serán fundamentales para mantener la cohesión interna de Morena y avanzar en la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán.