Sin afectaciones en Michoacán por tormenta “Raymond”: Bedolla 

Sin afectaciones en Michoacán por tormenta “Raymond”: Bedolla 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 12:25:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2025.- Ante el paso de la tormenta tropical “Raymond”, no se tiene registro de afectaciones en el estado, así lo informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. 

Señaló que como medida preventiva, este viernes se suspendieron las clases en los municipios de Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aguililla, Chinicuila y Coalcomán.

Detalló que las autoridades estatales, federales y de los municipios en materia de seguridad y protección civil, trabajan de manera coordinada, efectuando tareas de monitoreo permanente para brindar apoyo a la población en caso de requerirse. 

Ramírez Bedolla explicó que el Gobierno estatal se mantiene en alerta, por lo que personal de diferentes instituciones lleva a cabo recorridos en zonas catalogadas de riesgo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a exservidor público por abuso sexual contra menor en escuela primaria
Explota mina en Cotija, Michoacán: estallido al paso de patrulla de la GN deja dos agentes heridos
Crimen lanza ataque en Cuitzeo, Michoacán: comando quema dos casas y una camioneta
Emboscan a policías municipales en Parácuaro, Michoacán: un agente muerto y dos heridos
Más información de la categoria
Condenan a exservidor público por abuso sexual contra menor en escuela primaria
Explota mina en Cotija, Michoacán: estallido al paso de patrulla de la GN deja dos agentes heridos
Entra en vigor acuerdo de alto al fuego en Gaza
Rescatan a familia con bebé tras inundaciones en Álamo Temapache; Veracruz declara emergencia por lluvias
Comentarios