Sin afectaciones en Michoacán por tormenta “Raymond”: Bedolla 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 12:25:06

Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2025.- Ante el paso de la tormenta tropical “Raymond”, no se tiene registro de afectaciones en el estado, así lo informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Señaló que como medida preventiva, este viernes se suspendieron las clases en los municipios de Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aguililla, Chinicuila y Coalcomán.

Detalló que las autoridades estatales, federales y de los municipios en materia de seguridad y protección civil, trabajan de manera coordinada, efectuando tareas de monitoreo permanente para brindar apoyo a la población en caso de requerirse.

Ramírez Bedolla explicó que el Gobierno estatal se mantiene en alerta, por lo que personal de diferentes instituciones lleva a cabo recorridos en zonas catalogadas de riesgo.