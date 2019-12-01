“Siendo honesta, cualquiera que respira, aspira", indicó la diputada federal del PAN tras ser cuestionada sobre su aspiración a la gubernatura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 17:34:09

Querétaro, Querétaro, a 22 de septiembre de 2025.- Siendo honesta, cualquier que respira aspira, estas fueron las palabras de la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) luego de ser cuestionada sobre su aspiración a la gubernatura del estado por ese instituto político.

“Siendo honesta, cualquiera que respira, aspira. Estamos hablando de capacidades, no de hombres y mujeres. Pero así lo ha decidido el partido y vamos a respetar sus decisiones”.

La diputada federal expresó su confianza en que las mujeres serán consideradas en el próximo proceso electoral, destacando que el partido ha sido pionero en impulsar la paridad de género en el gobierno estatal.

Respecto al proceso interno que definirá las candidaturas para 2027 aseguró que la dirigencia del PAN tiene claro el compromiso con la equidad, y recordó que el gabinete estatal ha sido punta de lanza en la inclusión de mujeres en puestos de decisión.

Sobre el perfil ideal para representar al PAN en las próximas elecciones, la legisladora consideró que debe tratarse de una persona cercana a la ciudadanía, con liderazgo, capacidad de gestión y vocación de servicio.

En relación con la apertura del partido a perfiles ciudadanos, García Alcocer coincidió con el diputado Guillermo Vega, quien ha promovido esta visión en San Juan del Río.

“Yo soy una ciudadana que fue invitada a participar en el PAN. Mi militancia es reciente, y eso demuestra que el partido está abierto a la ciudadanía”.

Cuestionada sobre las mujeres más fuertes dentro del PAN, evitó dar nombres, pero reconoció que hay muchas con trayectoria, trabajo comunitario y cercanía con la gente. “Voy a esperar los tiempos en que el partido proponga quiénes son estas mujeres”.