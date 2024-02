Si regresan gobiernos anteriores no habrá programas sociales: AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 9 de febrero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador advirtió que si regresan los gobiernos que no cobran impuestos a las grandes empresas, no habrá programas sociales.

“Si esto regresa no hay el apoyo a la mayoría del pueblo, no hay 2 billones 700 mil millones de pesos que hemos destinados a los programas del bienestar, a la a pensiones de adultos mayores, a las becas, al campo, no habría eso”, aseveró el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa, recordó que uno de los primero cambios que ordenó fue eliminar la facultad presidencial de exentar el pago de impuestos y criticó que en sexenios pasados se les condonó el pago de impuestos a medios de comunicación y grandes corporaciones.

De igual forma, el jefe del Ejecutivo federal indicó que daría a conocer una lista de empresas a las cuales se les exentó de pagar impuestos federales en administraciones pasadas.