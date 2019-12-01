Sheinbaum entrega apoyos a mujeres en Zacatecas y destaca alcance nacional del programa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 22:21:39

General Pánfilo Natera, Zacatecas, 28 de marzo de 2026.- En medio de un acto público en este municipio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años.

Acompañada por beneficiarias y autoridades locales, la mandataria destacó que en Zacatecas más de 36 mil mujeres ya reciben este apoyo, mientras que a nivel nacional la meta es alcanzar a cerca de 3.5 millones durante este año, como parte de la ampliación de la política social de su administración.

El programa, explicó, busca reconocer el trabajo que millones de mujeres han realizado a lo largo de su vida, al tiempo que fortalece su autonomía económica en una etapa clave. En ese contexto, reiteró la importancia de avanzar en la igualdad de derechos y oportunidades, en sintonía con lo planteado por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora.

Horas antes, en el municipio de Sombrerete, la presidenta participó en la inauguración de la Fábrica Embolsadora de Frijol “Beatriz González Ortega”, donde volvió a subrayar la meta de ampliar la cobertura del programa en todo el país.

Además de esta pensión, el gobierno federal impulsa otros esquemas sociales, como la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, apoyos para útiles y uniformes escolares, así como el programa Salud Casa por Casa enfocado en personas adultas mayores y con discapacidad.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que para este año se contempla una inversión de un billón de pesos en los Programas para el Bienestar, con prioridad en los sectores más vulnerables.

En tanto, el gobernador David Monreal Ávila reconoció la implementación de este programa en la entidad y destacó el momento político que vive el país.

Durante el evento, algunas beneficiarias expresaron su respaldo a este tipo de iniciativas, al considerar que representan un apoyo directo para mejorar sus condiciones de vida.