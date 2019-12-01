Sheinbaum acusa a Salinas Pliego de querer politizar su deuda

Sheinbaum acusa a Salinas Pliego de querer politizar su deuda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 15:49:04
Ciudad de México, a 30 de septiembre del 2025. - La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la mañanera del día de hoy martes 30 de septiembre, acusó al empresario dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, de "politizar su deuda". 

"Quiere politizar su deuda; las deudas no se politizan, se pagan", arremetió la mandataria, en contra del dueño de TV Azteca.

La mandataria destacó que la deuda fiscal del dueño de Grupo Salinas, al menos en los casos que están próximos a llegar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ascendería a 48 mil millones de pesos.

Al ser cuestionada sobre la entrevista que Salinas Pliego ofreció ayer a una cadena de televisión estadounidense, Sheinbaum señaló que “él quiere jugar al papel de la víctima” y cuestionó la necesidad de viajar a Estados Unidos, considerando que “tiene una televisora aquí en México que todos los días habla en contra del gobierno”.

 

