Sesiona Jucopo a puerta cerrada, aprueban renuncia del fiscal Alejandro Echeverría

Querétaro, a 14 de agosto de 2024.- Ante un fuerte dispositivo de seguridad que impidió el acceso a quien no fuera integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), los legisladores aprobaron el acuerdo por el que se propone al Pleno de la 60 Legislatura de Querétaro, aprobar la separación y conclusión del cargo de Fiscal General del Estado de Querétaro.



Teniendo como sede alterna el Querétaro Centro de Congresos, el cual, en todo momento, fue resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los coordinadores parlamentarios de los institutos políticos que integran el Congreso Local propondrán al Pleno la aceptación de esta renuncia con lo cual finaliza el cargo y periodo por el que Echeverría Cornejo fue designado.



Posteriormente, y de acuerdo con el marco legal, se estarán desahogando las etapas que correspondan para la designación de quien deba ocupar el cargo de fiscal general del Estado de Querétaro.



Previo a la sesión, Manuel Pozo Cabrera dijo desconocer el motivo por el que se cerró el acceso al recinto público pues él fue convocado por ser integrante y en el oficio que le llegó no abordo los temas a tratar, solo refiere que se abordarán “asuntos generales”.



Se dijo extrañado sobre el cerco policial que se montó en la acceso al Centro de Querétaro así como los motivos por lo que no se permitió el ingreso a los medios de comunicación-



“Ni conozco a qué se deba, yo fui convocado a la Junta de Coordinación Política, a eso vengo y ya vengo un poquito retrasado. No estoy yo encargado del operativo, simplemente estoy en la Junta de Coordinación Política y a eso vengo, vengo llegando, una vez que vea cómo está el asunto les podría hacer un comentario. El orden del día ya todos la conocen porque fue pública en los medios de comunicación, de hecho, no viene como tal, viene como asuntos generales o asuntos pendientes”.



Daniela Salgado, consideró calificó como “penoso” el operativo y la restricción de ingresar a los periodistas para dar cuenta de los temas que se discutan en la sesión, sin embargo, aseguró que se trató de un tema de seguridad, toda vez que se buscó evitar que el Poder Legislativo fuera secuestrado, ante la experiencia de que el edificio de la Legislatura fue tomado por manifestantes.



“Muy penoso, pero creo que el vocero oficial es el diputado Memo Vega, no lo sé a mí me convocaron como parte de la Jucopo y a mí solo me llegó el orden del día. Al final está dentro de la Ley Orgánica poder habilitar otros recintos. (Que no dejen entrar a medios de comunicación) eso no lo sabía, ahorita voy a preguntar. Al final del día hemos visto cómo hemos sido secuestrados por temas políticos el recinto legislativo y es lo que se quiere evitar, pero ahora que sé que ustedes en su derecho a la libertad de expresión, no tengo mayor información”.



Ricardo Astudillo Suárez, dijo desconocer el por qué se implementó este operativo de seguridad el cual impidió el acceso a todos aquellos que no son legisladores.



“Yo fui convocada para un a sesión de la Junta de Coordinación, pero no especifica qué asuntos íbamos a tratar, no podemos entrar al Congreso, nos informó la Mesa Directiva desde el lunes que o íbamos a tener acceso al propio Congreso por el tema de las manifestaciones que asisten”.