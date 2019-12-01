Sesión Solemne el 25 de Septiembre: Gobernador Presentará su Cuarto Informe de Gobierno en el Congreso del Estado

Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre de 2025. - El próximo 25 de septiembre, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

Presentará su cuarto informe de gobierno en una sesión solemne programada a las 10:30 horas en el Congreso del Estado.

David Martínez Gowman, diputado local por el distrito de Zamora, comentó que por parte de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, todavía no se determina al legislador representante que dará respuesta al informe de gobierno.

"Tenemos conocimiento de que serán informes regionales; el 25 le toca al gobernador, aquí con nosotros es el oficial, el que por ley tiene mandado hacerlo; el día 26 va a ir a la ciudad de Zamora, mi distrito; ahí estaremos también escuchándolo, aunque ya conozca ya el oficial; el 27 en Uruapan y el 28 aquí en Morelia", detalló el legislador local del PVEM.

Agregó que están en la revisión del informe de la administración estatal morenista.

"Es un documento amplio y en eso andamos como bancada; hoy tenemos una reunión, anoche tuvimos una y vamos a continuar con ese análisis el día de hoy", comentó en entrevista.