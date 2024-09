"Serenos morenos", pide diputado Reyes Galindo a quienes se andan repartiendo comisiones antes de tiempo

Morelia, Michoacán a 5 de agosto del 2024.- El diputado local del Partido del Trabajo, J. Reyes Galindo Pedraza, pidió serenidad a quienes ya andan repartiendo comisiones y presidencia de la proxima Legislatura, diputados que asumirán el cargo en 10 días y de las cual formará parte.

Apuntó que al no estar definidas las coordinaciones de bancadas, no pueden existir mesa de negociaciones, pero que algunos ya se adelantaron con declaraciones y boletines.

"Serenos, morenos...es prematuro adelantarse, hay quienes tienen mucha prisa y empiezan con declaraciones, sacan boletines y dicen que hay alguna asignación de espacios como finanzas y la verdad es que no hay como tal una mesa instalada para estas negociaciones y por una sencilla razón de que no hay definición de coordinaciones , bueno creo que solo MC ya sacó al compañero Víctor y de manera formal no sabemos el resto de los partidos y al no saber las coordinaciones quién esta negociando, que nos avisen quién esta platicando y lo que yo creo es que nada mas estan soltando la gallina para ver quien se deja", comentó Reyes Galindo en entrevista.

Indicó que al ser la segunda fuerza politica con 6 diputados,

tienen la posibilidad de proponer cargos de mayor responsabilidad como finanzas, parlamentarios y la contraloría.

Respecto al coordinador de bancada de los diputados locales del PT, el legislador J. Reyes Galindo Pedraza.

dijo será desde el Comité Estatal del Partido del Trabajo donde sea determinada.