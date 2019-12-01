Será inaugurado el tren México-Querétaro en 2027: Claudia Sheinbaum 

México, a 18 de septiembre del 2025. - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó que el tren de pasajeros México–Querétaro será inaugurado en el año 2027, como parte del proyecto nacional de recuperación ferroviaria impulsado desde el inicio de su gobierno; el anuncio se dio en el marco de sus declaraciones sobre los avances.

“Hay que recordar que es con la Cuarta Transformación que se recuperan, renacen, reviven los trenes de pasajeros, no hay que olvidar que México durante decenas de años construyó vías para trenes de pasajeros, y en unos cuantos años el neoliberalismo acabó con ellos”, dijo.

Puntualizó que el tren México–Querétaro forma parte de una red nacional que incluye el Tren Maya, el Interoceánico y nuevas rutas hacia Nuevo Laredo, Nogales y Pachuca; en ese sentido, confirmó que el tramo hacia Querétaro estará listo en dos años.

“Pachuca y Querétaro en el 2027 (…) y los siguientes tramos se van a ir desarrollando; el próximo año hay un presupuesto importante para trenes, también para continuar estos trenes”.

El proyecto contempla reducir el tiempo de traslado entre la Ciudad de México y Querétaro de seis a dos horas, además de convertir a la entidad en un nodo estratégico para la conexión ferroviaria con el norte del país.

Cómo parte de estas acciones, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González acudió como invitado para la puesta en marcha de las obras del tramado de la vía ferroviaria Querétaro-Irapuato.

Este tramo ferroviario contará con 108.20 kilómetros que conectará a las estaciones de Querétaro, Apaseo, Celaya, Cortázar-Villagrán, Salamanca e Irapuato, por lo que esta primera etapa se contemplan 30 kilómetros que van de Querétaro a Apaseo el Grande, Guanajuato.