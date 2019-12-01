Separan del cargo a policías implicados un homicidio en San Juan del Río, Querétaro

Querétaro, Qro., 29 de junio de 2026.- Al menos tres elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río, fueron separados del cargo en tanto son investigados por la muerte de un hombre detenido por una falta administrativa, quien falleció horas después en el juzgado cívico, confirmó el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

Esto, luego de que, a finales de mayo, la víctima fue detenida y trasladada a los juzgados cívicos donde los familiares de la persona fallecida han denunciado presuntas agresiones por parte de los elementos de seguridad y exigen que se esclarezcan los hechos.

De Jesús Hernández detalló que la audiencia inicial sigue pendiente de concluir debido a que se solicitó la duplicidad del plazo constitucional.

"Necesitamos que se lleve a cabo para que se defina la situación jurídica. Está prevista su reanudación para el día 30 de junio de este año".

Al ser cuestionado sobre los recientes cateos y el aseguramiento de propiedades en la entidad, De Jesús Hernández enfatizó que la institución actúa con estricto apego a la legalidad y bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicando estas medidas únicamente cuando existen indicios claros relacionados con delitos de alto impacto como el narcotráfico y el uso de armas de fuego.

"La razón de que estemos haciendo estos aseguramientos es evitar y neutralizar el desarrollo logístico y operativo de cualquier persona que se dedica a la comisión de delitos; no les permitimos que gocen de la accesibilidad del espacio físico para el despliegue de sus actividades ilícitas".

Aclaró que el aseguramiento no implica una extinción de dominio inmediata, reconociendo que en muchas ocasiones los dueños legítimos de los inmuebles desconocían las actividades delictivas de sus inquilinos.

Exhortó a la ciudadanía a formalizar de manera correcta sus contratos de arrendamiento.

Para que un inmueble sea devuelto con agilidad, los propietarios deben cumplir con tres requisitos esenciales ante el Ministerio Público presentar la petición formal de devolución; acreditar legalmente la propiedad o posesión del bien y comprobar que no existe ningún vínculo o relación con los hechos delictivos investigados en la carpeta.

Asimismo, indicó que en el caso de los bienes (tanto muebles como inmuebles) que no son reclamados por sus dueños, la Fiscalía inicia un proceso legal de abandono bajo autorización judicial, o bien, se encauzan a través de los mecanismos de extinción de dominio o reparación del daño.

Finalmente, el fiscal de Querétaro confirmó que las investigaciones correspondientes a dos hechos delictivos ocurridos en la delegación de Santa Rosa Jáuregui ya muestran avances sustanciales.

"Les puedo compartir que ya han sido judicializados en ambos casos, están esclarecidos (...) Ya tenemos a personas detenidas, vinculadas a proceso y en prisión. La fiscalía seguirá impulsando las etapas procesales para llegar a una pronta resolución”.