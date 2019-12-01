Señala Gaby Molina que se impulsan estrategias para disminuir la deserción en la educación superior en Michoacán

Uruapan, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- La secretaria de Educación del Estado, Gaby Molina Aguilar, llevó a cabo una gira de trabajo en Uruapan, donde sostuvo encuentros con docentes, estudiantes, madres y padres de familia, así como representantes de distintos sectores, con el objetivo de fortalecer las acciones educativas en beneficio de más de 92 mil alumnas y alumnos de todos los niveles.

Acompañada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, durante la entrega de tarjetas Gertrudis Bocanegra a estudiantes del Tecnológico de Uruapan, señaló que se impulsan estrategias para disminuir la deserción en la educación superior, especialmente en este plantel, donde la reducción de la matrícula ha representado un desafío en años recientes.

En diálogo con la comunidad estudiantil, la funcionaria explicó que su visita respondió a la necesidad de escuchar de primera mano sus inquietudes, luego de haber sostenido previamente diversas reuniones en la región.

Asimismo, recordó que hace más de dos décadas participó en la colocación de la primera piedra del tecnológico, cuando la zona carecía de instituciones de nivel superior, y subrayó el papel histórico que esta escuela ha tenido en el desarrollo industrial de Uruapan.

Molina Aguilar reconoció que factores como el costo del transporte, la alimentación, la ampliación de la oferta educativa y las condiciones socioeconómicas han incidido en la baja de matrícula, por lo que consideró fundamental comprender la dinámica social de la ciudad para diseñar soluciones eficaces.

Por su parte, el gobernador compartió su experiencia como estudiante foráneo y destacó que el gasto en transporte es una de las principales cargas económicas para quienes cursan la educación superior, sobre todo para quienes provienen de otros municipios. En este contexto, resaltó la beca de transporte para estudiantes de nivel superior en Michoacán, incluida en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, como una medida para reducir el abandono escolar.