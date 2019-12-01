Senadores y diversas ONG de EE.UU. respaldan certificación ProForest Avocado de Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán, 27 de junio de 2026.- Ante el pronunciamiento de 50 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) ambientalistas y cinco senadores de los Estados Unidos, la certificación ProForest Avocado se consolida como una política pública de protección ambiental referente a nivel internacional, ya que este mecanismo permite controlar la comercialización de aguacate vinculado a la deforestación, así lo señaló el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal resaltó que en días recientes las organizaciones civiles norteamericanas y los senadores Peter Welch, Chris Van Hollen, Jeffrey A. Merkley, Martín Heinrich y Tim Kaine firmaron un desplegado exigiendo a los gobiernos de México y Estados Unidos que se adopte de manera exclusiva el estándar ProForest Avocado, el cual está plenamente sustentado en el principio de "cero deforestación" gracias a la vigilancia del sistema tecnológico Guardián Forestal.

"Esto muestra que tanto las organizaciones ambientalistas como la postura emitida por los senadores representan un reconocimiento al trabajo que hemos impulsado desde la administración estatal en materia de conservación y combate al cambio climático", afirmó Ramírez Bedolla.

Refirió que los documentos emitidos en el país vecino del norte califican como exitoso el uso del certificado ProForest Avocado. El pilar de este éxito radica en la implementación del Guardián Forestal, una plataforma que opera con instrumentos satelitales en tiempo real respaldada por Inteligencia Artificial (IA), asegurando que solo se comercialice el fruto que esté certificado y libre de afectaciones a los bosques.

El desplegado destaca: "En los últimos dos años, el gobierno de Michoacán apoyó una iniciativa de la sociedad civil para crear el programa de certificación voluntaria Pro-Forest Agriculture (PFA)”.

Detalló que diversas cadenas de autoservicio en EE. UU. ya utilizan la certificación PFA para abastecer sus anaqueles, además de que más de 60 empresas empacadoras, responsables de aproximadamente el 90 por ciento de las exportaciones de aguacate mexicano hacia los Estados Unidos, ya operan bajo este esquema.