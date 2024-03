Senado aprueba iniciar mecanismo para desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2024.- En medio de acusaciones entre senadores de Morena y de oposición, el pleno del Senado de la República aprobó iniciar el mecanismo para desaparición de poderes en los estados de Guerrero y Guanajuato, el proyecto fue turnado a la Comisión de Gobernación.

En sesión celebrada este miércoles, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que la Comisión de Gobernación será la encargada de analizar ambas solicitudes conforme lo marca el artículo 76 constitucional.

Rivera anunció que fue el grupo parlamentario de Acción Nacional la que solicitó analizar la situación de violencia e inseguridad de guerrero, con el fin de determinar si el gobierno estatal y el congreso local pueden cumplir con sus funciones.

Respecto a la solicitud para desaparecer los poderes en Guanajuato, señaló que fue la senadora morenista Antares Vázquez Alatorre la que remitió dicha solicitud.

El legislador morenista y padre de la gobernadora de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, advirtió que por ser mayoría simple podrían desaparecer poderes en estados que no gobierna el oficialismo.

“Si nos metemos en este embrollo no vamos a salir. Y se los adelanto desde ahora, somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero, ¿y qué tal que procede lo de Guanajuato? No nos den ideas porque entonces nos podríamos seguir de largo desapareciendo poderes en los estados. Imagínense ustedes y en pleno proceso electoral”, sentenció.