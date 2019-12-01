Semarnat aprueba proyecto inmobiliario en Baja California; había sido clausurado previamente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 11:17:50

Tijuana, Baja California, a a6 de marzo 2026.- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aprobó el proyecto de construcción del desarrollo inmobiliario “Cosmopolitan by the Sea” a la orilla del mar de Ensenada, Baja California.

Cabe señalar que, hace 18 meses, la obra de los empresarios David Saúl Guakil y Fernando Salgado, fue clausurada en múltiples ocasiones por empezar la construcción sin permiso, violaciones a las normas ambientales y señalamientos por apropiarse de dos metros de la zona federal marítimo-terrestre.

De acuerdo con estimaciones, se espera que el proyecto tendrá una inversión de mil 285 millones 825 mil 239 pesos: mil 240 millones 235 mil 567 pesos, para construcción y 3 millones para medidas de mitigación, correctivas, remediación y control.

La zona habitacional de alta gama se construye en la delegación El Sauzal de Rodríguez, a la altura del kilómetro 105+097 de la carretera federal libre Tijuana-Ensenada, en dos predios que suman una superficie de 6 mil 852.72 metros cuadrados, y tendrán un total de 46 mil 194.70 metros cuadrados de obra, es sólo un ejemplo de cómo se edifica en el Pacífico mexicano.

El pasado 13 de marzo, la Semarnat dio luz verde para edificar el desarrollo inmobiliario vertical, que según las redes sociales del grupo Cosmopolitan ya se vendió en un 70 por ciento.