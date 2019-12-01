Seimujer lanza convocatoria para impulsar 700 negocios de michoacanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 11:58:31

Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2025.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, invita a las mujeres de Morelia a participar en la convocatoria “Las Solidarias 2025”, un programa que otorga apoyos directos para que puedan emprender o fortalecer un pequeño negocio y así mejorar sus ingresos y calidad de vida.

Con esta iniciativa, más de 700 mujeres recibirán equipos y herramientas para trabajar en oficios como belleza, costura, repostería o aplicación de uñas. El objetivo es que más mujeres puedan generar su propio dinero, reducir su dependencia económica y vivir con mayor libertad.

Anguiano González, destacó que este programa transforma vidas al brindar oportunidades reales de desarrollo. “Cuando una mujer tiene un ingreso propio, tiene más opciones, más seguridad y menos riesgo de violencia. Las Solidarias significa independencia, esperanza y trabajo digno”, señaló.

El programa está dirigido a mujeres jefas de familia, cuidadoras, con discapacidad permanente o pertenecientes a la población LGBT+, de entre 18 y 59 años, que vivan en el municipio de Morelia y que no reciban otro apoyo similar. Actualmente, 7 de cada 10 beneficiarias son mujeres que sostienen solas a sus familias.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de octubre de 2025. Las interesadas pueden consultar las bases completas y requisitos en las redes sociales de la Seimujer.

Pueden entregar su documentación directamente en las oficinas de la Seimujer, ubicadas en Batalla de la Angostura #457, colonia Chapultepec Sur, Morelia, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, o enviar sus documentos al correo mujeresenautoempleo.seimujer@gmail.com