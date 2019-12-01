Seguridad no se logra con chantajes políticos: Segob a Carlos Manzo

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 12:24:36

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre .- Luego de que el alcalde Carlos Manzo Rodríguez, aseguró que se frenaría la construcción del Teleférico de Uruapan por problemáticas de inseguridad, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, consideró que no es con chantajes políticos como se logra la seguridad del territorio.

El encargado de la política interna de la entidad declaró en entrevista con medios de comunicación que no es con chantajes ni estridencias como se logra la seguridad, sino con trabajo diario y coordinación diaria entre los tres poderes.

Agregó, hay apertura al diálogo con todos los municipios, en el caso de Uruapan, aseguró que hay presencia de las autoridades federales como el Ejército y la Guardia Nacional en aquella ciudad.

Raúl Zepeda expuso que este miércoles sostendrá una reunión con el edil al medio día, en donde se reiterará la disposición al trabajo coordinado para la pacificación de Uruapan.

“Se equivoca el alcalde porque no es contra el gobierno del estado las represalias de suspender el teleférico, es contra el pueblo de Uruapan que espera el progreso”.