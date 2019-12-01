Segundo Año Legislativo debe servir para consolidar avances que ha tenido la 76 Legislatura: Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Al inicio del segundo año legislativo de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, el diputado del PRD, Octavio Ocampo, sostuvo que la labor parlamentaria debe consolidar los avances alcanzados en el primer año, “siempre con la visión de izquierda” de su partido.

En entrevista, Ocampo subrayó que desde el comienzo de su encargo ha tenido claro el papel que debe desempeñar en representación de la ciudadanía. “Ser legislador es una responsabilidad con el pueblo de Michoacán, por eso hemos impulsado iniciativas que reflejan los valores de la izquierda y que buscan mejorar la vida de las y los michoacanos”, afirmó.

El legislador destacó que, durante el primer año, el PRD en el Congreso del Estado impulsó temas relacionados con la justicia social, la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos ciudadanos.

Es importante recordar algunas iniciativas relevantes, como son: la interrupción legal del embarazo (ILE) para garantizar servicios de salud seguros y gratuitos; la incorporación del derecho al cuidado en la Constitución; la creación del Instituto Municipal de Protección Animal y reformas contra el maltrato animal; la ampliación de derechos de las mujeres, con acciones como el fortalecimiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y la creación de direcciones municipales de atención a la mujer; así como el reconocimiento constitucional de la autonomía de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Consideró que estos logros fortalecen la vida democrática de Michoacán y muestran el compromiso de su bancada con una agenda progresista.

De cara al segundo año legislativo, Ocampo reiteró que su compromiso será mantener un trabajo cercano a la gente, abierto a los consensos y orientado a atender los principales desafíos de la entidad. “La ciudadanía espera resultados, y en el PRD vamos a seguir trabajando con responsabilidad para que la agenda de izquierda se traduzca en beneficios concretos para la población”, puntualizó.