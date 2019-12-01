Seguirá Mauricio Kuri impulsado a Querétaro para ser polo de desarrollo 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 19:40:21

Querétaro, Querétaro, a 30 de septiembre de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González subrayó que la atracción de inversiones de alto nivel, como los centros de datos de Amazon y Google Cloud, no hubiera sido posible sin el respaldo del Gobierno Federal en materia energética.

Agregó que la ubicación estratégica del estado, su conectividad y la certeza jurídica que ofrece seguirán impulsando a Querétaro como un polo de desarrollo.

“Querétaro sigue siendo distinguible en el país, con un crecimiento económico muy importante, y estamos listos para mantener esa dinámica hacia 2026”, dijo.

Por su parte, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro (Sedesu), Marco Antonio del Prete Tercero, dio a conocer que en los cuatro años de la administración del gobernador Mauricio Kuri González, se han concretado 192 proyectos de inversión, los cuales representan más de 81 mil empleos formales y 116 millones de pesos.

Reconoció que tan solo en 2024, Querétaro pasó del séptimo al quinto lugar nacional en generación de empleos, con más de 52 mil nuevas plazas, debido a que las inversiones que han llegado a la entidad, el 35 por ciento tiene que ver con el sector automotriz y aeroespacial, aunque también se ha diversificado hacia alimentos, electrónicos, plásticos y dispositivos médicos, con la llegada de empresas como LG, Abbott, Phoenix Contact y Mercado Libre.

“Estos proyectos consolidan a Querétaro como uno de los destinos más confiables para invertir en México, gracias a su seguridad, certeza jurídica y talento local”, mencionó.