Segob y alcalde de Cotija aún sin comunicación: Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre del 2024.- Luego de que se diera a conocer que el alcalde de Cotija, Juan Pablo Aguilar Barragán, no despacha en el municipio, igual que otros integrantes del cabildo, presuntamente por temas de inseguridad, el titular de la Secretaría de Gobierno en Michoacán (Segob), Carlos Torres Piña, señaló que aún no se ha podido lograr la comunicación con el edil.

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de la política interna del estado señaló que hasta el momento lo que se sabe es que han estado fuera del municipio, por lo que se daría el diálogo con la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) para valorar las acciones a seguir en caso de que persista la ausencia.

Consideró que por ahora lo más óptimo es integrar un Consejo Municipal en caso de que no se presenten las autoridades electas en lo próximo, pues no se puede permitir que no haya atención a la población de Cotija.

Torres Piña señaló que hay funcionarios que atienden algunas responsabilidades propias del municipio; sin embargo, enfatizó en que es necesario darles certeza a los habitantes de Cotija y en caso de 30 días de ausencia se tendrá que notificar al Congreso del Estado para nombrar un consejo.

Agregó que en la zona ha habido presencia operativa de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional. El secretario de gobierno comentó que, ante la ausencia del edil, así como la falta de responsabilidad a algunas determinaciones, se genera zozobra e inestabilidad, por lo que se mantiene la presencia de las fuerzas del orden.

Cabe recordar que la ex alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, fue asesinada el pasado 03 de junio por un comando armado y de manera previa había sido secuestrada en septiembre del 2023.