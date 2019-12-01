SeCultura Morelia invita a los talleres gratuitos de la IV Feria del Libro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 17:43:11

Morelia, Michoacán; 22 de septiembre de 2025.- En el conteo previo a la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm) "Palabras Navegantes", el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, invita por medio de su Secretaría de Cultura (SeCultura) a participar en los talleres que se impartirán en el marco de esta fiesta literaria.

“Este relevante evento cultural, creado en la administración de Martínez Alcázar, además de ser un espacio de difusión de la literatura, también impulsa la formación de nuevos talentos y creadores, acercando la literatura a todos los sectores de la sociedad”, recalcó la titular de SeCultura, Fátima Chávez Alcaraz.

En ese sentido, puntualizó que en esta cuarta edición de la Feria, a través del espacio conocido como el “Semillero” y ubicado en la Plaza de Armas, se ofrecerá un programa amplio y diverso de talleres gratuitos, dirigidos a todos los grupos etarios, desde infancias hasta personas adultas mayores.

A continuación, se enlistan los talleres que requerirán registro previo:

• El 27 de septiembre, a las 12:00 horas en el Hotel Grand Cantalagua, está programada la conferencia sobre “Periodismo, reflexión y debate” de Nacho Lozano, periodista y escritor de reconocimiento nacional.

• También el día 27 está programado el taller "Cómo fomentar la lectura en tiempos de la digitalidad", a cargo de Tania Castro Cambrón, de 11:00 a 12:00 horas.

• Finalmente, también el día 27, David Anuar participará con “Archipiélago: taller de poesía”, de 16:00 a 19:00 horas.

• El 28 de septiembre continuará “La mosca: taller para las infancias”, por Tania Castro Cambrón, de 16:00 a 17:00 horas.

• Así como el "Taller de autopublicación", por Cecilia Correa Gómez del Campo, de 17:00 a 19:00 horas.

• Para el lunes 29, está programada la lectura comentada de la “Obra poética y narrativa” de David Anuar, de 9:30 a 10:30, en el Auditorio de la Universidad Contemporánea de las Américas (Unicla).

• El 30 de septiembre se llevará a cabo el taller de “Escritura y memoria” a cargo de Neftalí Coria, dirigido a personas adultas mayores, con horario de 10:00 a 12:00 horas.

• Tania Castro Cambrón realizará el taller “Nido: estrategias, prácticas y anotaciones para fomentar la lectura”, de 16:00 a 17:00 horas del 30 de septiembre.

• Para el primero de octubre se tienen programado el taller de Escritura Creativa de Ashuni García, de 11:00 a 13:00 horas.

• Así como se finalizará con el conversatorio “Para mirar la poesía”, de Neftalí Coria, de 18:00 a 19:00 horas.

El registro para todas estas actividades es en el siguiente formulario: https://acortar.link/xcv2Qm

En tanto que, para conocer todo el programa de la IV Fillm, está disponible el siguiente sitio: cultura.morelia.gob.mx