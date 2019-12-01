Sector clave del Caribe en peligro ante presión militar de EE.UU.

Caracas, Venezuela, a 22 de septiembre del 2025. - La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe amenaza el turismo de la zona, sector clave para la subsistencia de los países de la región.

El viceministro para el Caribe de la Cancillería venezolana, Raúl Li Causi, hizo la advertencia este lunes ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que se reúne en Nueva York en ocasión del 80.º. Período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

"Hay una tensión creciente que traerá un impacto en el sector turismo", dijo Li Causi, quien también alertó que áreas como el comercio, el transporte, la seguridad alimentaria y la gestión de riesgos podrían verse afectadas por la presencia "hostil" de los buques estadounidenses.

Datos obtenidos del Banco Mundial destacan que el turismo representa más del 22 % del PIB regional, al generar cerca de 2,75 millones de empleos, que en su mayoría benefician a la población de mujeres y jóvenes. El porcentaje fue superior al 25 % antes de la crisis sanitaria del covid-19.

La proporción del turismo como porcentaje del PIB es mucho mayor en el Caribe que en América Latina en su conjunto. Del mismo modo, el peso del turismo en la región está por encima del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Las advertencias disparadas desde Caracas, Venezuela, para la región llegan en un momento de cuestionados operativos de EE.UU. en el Caribe, que han implicado la ejecución sumaria de personas acusadas, sin ningún tipo de prueba, de transportar drogas desde Venezuela.

En agosto, medios de comunicación informaron sobre un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, con presunción de enfrentar a los cárteles de la droga. A su vez, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo la acusación de liderar un "cártel de narcotráfico".