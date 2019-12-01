Secretaría del Migrante apoyará a hijos de michoacano muerto en redada en Chicago para obtener nacionalidad mexicana

Secretaría del Migrante apoyará a hijos de michoacano muerto en redada en Chicago para obtener nacionalidad mexicana
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 14:15:03
Morelia, Michoacán, 16 de septiembre de 2025.– La Secretaría del Migrante del Estado apoyará a los hijos de Silverio Villegas González, ciudadano michoacano fallecido durante una redada en Chicago, para que obtengan la nacionalidad mexicana.

Antonio Soto Sánchez, titular de la dependencia, señaló que debido a las circunstancias de la muerte de Silverio, originario de Loma de Chupio, municipio de Irimbo, el traslado del cuerpo a Michoacán podría tardar hasta 4 semanas.

"No tienen la nacionalidad mexicana y les estamos ayudando para que ellos tengan las actas de nacimiento, apostille y tengan la nacionalidad mexicana y en algún momento determinado puedan venir a México con sus abuelos o sus demás tíos aquí, y este es un procedimiento que tarda y no es de un día para otro", comentó Soto Sánchez.

Recordó que en Chicago continúan las investigaciones sobre la muerte de Silverio Villegas González. Al momento, se desconoce si la familia interpondrá una demanda contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

En los últimos 3 meses, suman 2 los migrantes michoacanos muertos durante redadas del ICE. El primero fue Jaime Alanís, el pasado 12 de julio, y Silverio Villegas González, el viernes 12 de septiembre.

Noventa Grados
