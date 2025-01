Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro se queda sin agentes viales

Querétaro, Querétaro, a 29 de enero de 2025.- Pedro Ángeles Luján, secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, confirmó que los agentes viales han sido incorporados a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPMQ), específicamente a la Guardia Cívica, por lo que ya no cuenta con agentes viales.



Indicó que los 120 elementos que realizaban estas funciones fueron incorporados a la secretaría, sin embargo, solo un primer grupo de 48 son los que están siendo formados para ser parte de la Guardia Cívica.



Explicó que la reestructuración se centró en el traslado del personal operativo y que el resto de las funciones de la dependencia, como la planeación de movilidad y la gestión del transporte escolar y universitario, continúan sin cambios.



“Únicamente fue el tema de trasladar a estos agentes de movilidad a la secretaría de seguridad pública municipal. Todas las demás acciones que tiene o encomiendas que tiene la Secretaría (de Movilidad) se siguen realizando”.



Ante la salida de los agentes viales, la Secretaría de Movilidad analiza la incorporación de auxiliares viales, quienes no tendrán facultades para aplicar infracciones, sino que se encargarán de tareas de apoyo en la vía pública. Ángeles Luján indicó que aún se definen los detalles sobre la cantidad de personal que se contrataría y su capacitación.



Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, indicó que un primer grupo está siendo formado para ser parte de la Guardia Cívica, sin embargo, hay otro que continúan con sus funciones y deben pasar un proceso de formación y evaluación para integrarse formalmente a la nueva Guardia Vial.



Indicó que no todos los agentes concluirán el proceso, ya que algunos podrían desertar o no acreditar las evaluaciones, por lo que los que aprueben se integrarán a la Guardia Vial, mientras que los que no pasen el control de confianza serán dados de baja.