Se unirán partidos de izquierda en contienda por alcaldía de Irimbo, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre del 2024.-Juan Pablo Celis Silva, líder estatal de Morena, informó que mantienen diálogo con el PRD, Verde y PT para el diseño de un planilla para la contienda electoral del municipio de Irimbo.

Indicó que no está definido quien encabece la candidatura, ya que Morena tiene una propuesta, "es una de las consideraciones que estamos teniendo sobre la mesa que seamos nosotros generosos que dialoguen entre las dos propuestas, ahí sí no hay de otra es mujer y se está resolviendo en ese sentido. Te lo repito, no está definido está por eso, pero también nuestra candidata tiene derecho", comentó el también diputado local.

Celis Silva apuntó que no se debe olvidar la razón por la cual fue anulada los resultados de la elección.

"Hubo violencia en contra de una candidata entonces nos vamos a sumar y vamos al diseño de una planilla para ganar Irimbo y ganarle al PRI", expresó el morenista.

En otros temas, Celis Silva comentó que el próximo 1 de octubre, día del relevo presidencial acudirán una representación de michoacanos al Zócalo para despedir al presidente Andrés Manuel López Obrador y dar la bienvenida a la mandataria federal Claudia Sheinbaum.