Se separa Brissa Arroyo de la coordinación del GPPRD y la fracción perredista

Morelia, Michoacán, a 12 de junio de 2025.- La diputada local Brissa Arroyo, anunció este día su renuncia a la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) y la separación a la fracción parlamentaria.

Arroyo Martínez, - quien estuvo acompañada de las diputadas Vanessa Caratachea, Sandra Olimpia Garibay, Itzé Camacho, Grecia Jennifer Aguilar, Belinda Hurtado y Adriana campos-, informó que la decisión de separarse del GPPRD y dejar la Coordinación obedece a un acto de congruencia, de convicción y dignidad.

La legisladora local en la 76 Legislatura, agradeció la solidaridad de las legisladoras y expresó que “esto es muestra de que por encima de ideologías partidistas podemos avanzar juntas y ellas, en momentos difíciles han sabido demostrar que si construimos juntas es posible rebasar límites y vencer adversidades”.

“El día de ayer después de una profunda reflexión, de un momento de introspección tomé una decisión y con mucha dignidad quiero anunciar que me separo de la Coordinación del Grupo parlamentario del PRD en el Congreso de Michoacán y de la fracción, esto lo hago como un acto de congruencia, de coherencia y de dignidad”, enfatizó la Congresista local.



Brissa Arroyo sostuvo que su labor legislativa va más allá de un puesto, cargo, nombramiento o una ambición monetaria, por lo que refrendó su compromiso de continuar legislando en serio, con apertura y escuchando a todos los sectores de la sociedad, “aquí no somos ventanilla de trámite”, dijo.



La legisladora local subrayó que su permanencia en el Partido de la Revolución Democrática Michoacán no está a discusión, “yo seguiré respondiendo a Michoacán cómo hasta ahora lo he hecho desde mi partido”.

“Yo nací, crecí y me formé ideológicamente en un proyecto de Nación que hoy en Michoacán no existe, pero que desde nuestro espacio y en una ruta con la ciudadanía vamos a rescatar. Mi base es sólida y seguiré trabajando por Michoacán ”, dijo Arroyo Martínez .

Para concluir, la Legisladora local exhortó a romper el pacto patriarcal y ser solidarias entre mujeres, no caer en provocaciones y ser congruentes entre el discurso de ser feminista y demostrarlo en las acciones, pero además invitó a los actores políticos a actuar con madurez, con altura de miras en donde prevalezca la argumentación y no la descalificación. No más violencia política por razón de género.