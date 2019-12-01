Se reúne Alfonso Martínez con Encargado de Negocios de Embajada de Armenia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 18:26:55

Morelia, Michoacán; 18 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió con el Encargado de Negocios de la Embajada de Armenia en México, Excmo. Haik Hakobián, en un encuentro de cooperación para seguir tendiendo lazos de beneficio para la sociedad moreliana.

Durante la reunión se propuso una importante agenda bilateral y el proyecto de un centro de tecnología e innovación, el cual contempla impulsar el talento de niños y jóvenes desde etapas tempranas y ya cuenta con representación en decenas de países en el mundo.

Mientras que las autoridades armenias se mostraron entusiasmadas por hacer llegar dicho proyecto a Morelia, el presidente municipal subrayó que la capital es una ciudad educadora y que cuenta con un gran talento en niños y jóvenes que puede ser desarrollado.

Cabe destacar que el edil fue acompañado por el coordinador de Gabinete Municipal, Alberto Guzmán Díaz; la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz; la directora de Asuntos Religiosos, Marisol Munguía Paniagua; José Martínez Morales, como coordinador de proyectos estratégicos.

La delegación de Armenia también se conformó por Jack Sahakian, Cónsul Honorario de Armenia en Michoacán; Francois Nassar, Maronita de México; Nabih Chartouni, Presidente de la Unión Libanesa Cultural Mundial y el empresario de medios Francisco García Davish.

Consolidando relaciones de alto nivel que abren nuevas oportunidades para la educación y economía del municipio, Alfonso Martínez sigue construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.