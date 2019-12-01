Se restablecerá el suministro de agua potable en Querétaro el fin de semana: Luis Alberto Vega

Se restablecerá el suministro de agua potable en Querétaro el fin de semana: Luis Alberto Vega
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 14:22:39
Querétaro, Querétaro, a 15 de octubre 2025.- Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) en Querétaro, informó que después de que se cerraran las compuertas para el desfogue de la presa Zimapán, se comenzará con los trabajos de limpieza, vaciado del manantial y relleno de depósitos de agua que llegan al Acueducto II, sistema que suministra el vital líquido a la zona metropolitana de la entidad. 

Explicó que una vez que el manantial esté limpio y se comiencen a rellenar los depósitos de agua, se podrán reactivar los trabajos en las bombas que hacen llegar el líquido a los hogares queretanos.

“Con la buena noticia de que las compuertas se cerraron al mediodía, vamos a trataremos de recuperar los sistemas lo más rápido posible, trataremos que de aquí al viernes o sábado, como dijo el gobernador (Mauricio Kuri González) y lo digo yo también, esperamos que ya quede restablecido este fin de semana el servicio al 100 por ciento”, dijo.

Reconoció que el desfogue fue más lento de lo programado también como medida preventiva por afectaciones en los estados de San Luis Potosí y de Hidalgo, que se recorrieron hasta el estado de Veracruz.

 

 

Fotografía cortesía de CEA

