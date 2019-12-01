Se reportó saldo blanco en el festejo del 260 aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 15:30:54
Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2025. - La policía de Morelia informó que, tras la implementación del dispositivo de seguridad por los festejos del 260 Aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón, se reporta saldo blanco en el municipio.

Con la presencia de miles de asistentes en el Centro Histórico, oficiales de la corporación realizaron recorridos preventivos, monitoreo permanente y coordinación con otras instancias municipales y estatales, lo que permitió que los eventos se desarrollaran en un ambiente de orden y tranquilidad.

La Policía Morelia reitera que la prevención, cercanía y atención a la ciudadanía son ejes fundamentales de su labor, por lo que continuará trabajando de manera permanente para brindar seguridad en todo el municipio.

Asimismo, recuerda a la ciudadanía que para reportar cualquier situación de riesgo o solicitar apoyo, se encuentra disponible la línea de contacto ciudadano 443 113 5000.

Noventa Grados
