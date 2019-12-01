Se renueva la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de octubre de 2025.- Tras el zafarrancho que protagonizaron los diputados locales de los institutos políticos de Acción Nacional y Morena durante la elección de la Mesa Directiva del Congreso Local, finalmente hoy se renovó la presidencia de este órgano interno el cual durará hasta el 1 abril de 2026.

Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Querétaro, leyó el dictamen con los nombres de la propuesta de integración de la próxima Mesa Directiva la cual la encabezó Georgina Guzmán Álvarez, quien junto con los demás cargos fueron electos por unanimidad con 24 de los 25 votos de los representantes populares.

Por lo que, por los próximos seis meses, la mesa la conforman Georgina Guzmán Álvarez (PVEM), como presidenta; Mauricio Cárdenas Palacios (PAN), como vicepresidente; Sinuhé Piedragil Ortiz (Morena), como vicepresidente suplente; Arturo Maximiliano García Pérez (Morena), como primer secretario; Sully Yanira Mauricio Sixtos (Morena), como primera secretaria suplente; Luis Gerardo Ángeles Herrera (PAN), como segundo secretario y Juliana Hernández Quintanar (PAN), como suplente de la segunda secretaría.

Una vez instalada la Mesa Directiva, Guzmán Álvarez solicitó la presencia de quienes habrán de ocupar las ocho áreas administrativas que aún estaban pendientes de ratificar o incluso de renovar, por lo que, de igual forma, se aprobó su designación.

Por ello, como titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios se designó a José Antonio Ledesma; en la Dirección de Investigación y Estadística Legislativa, la titularidad será para César Roberto Mariscal; en la Dirección de Comunicación Social se designa a la licenciada Nefertiti Juárez, en la Unidad de Transparencia se designó a Valdemar Coronel y la Unidad de Atención Ciudadana quedó Álvaro Alcocer Beltrán.

Mientras que en la Oficialía Mayor se ratificó a Eduardo Llamas; en la Tesorería continuará Jorge López Crespo y en la Contraloría Interna seguirá Álvaro Alcocer Beltrán como parte del acuerdo generado desde la propia Junta de Coordinación Política.

Del mismo modo, la Mesa Directiva también registró cambios de último minuto generados desde los propios diálogos que tuvieron las distintas fuerzas políticas, retirando a las diputadas Sully Mauricio Sixtos y Claudia Díaz Gayou para dejar lugar a los diputados Mauricio Cárdenas y Luis Gerardo Ángeles como secretarios.

De esta manera, la nueva Mesa Directiva y su nueva estructura legislativa, comenzaron sus funciones y estarán en vigencia hasta el 1 de abril del 2026.