Se realizará un segundo desfogue de la Presa Zimapán: Javier Amaya

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de octubre de 2025.- Derivado de las lluvias recientes, el nivel de almacenamiento de la presa ha presentado un incremento significativo y actualmente registra un llenado del 102 por ciento por lo que se realizará un segundo desfogue de la Presa Zimapán, confirmó Javier Amaya Torres, coordinador de Protección Civil del Estado de Querétaro.

“Debido a las condiciones hidrológicas que prevalecen, a las 20:46 horas se abrirá el vertedor de esta presa con una extracción de 109 metros cúbicos que se conduce por el Río Moctezuma y se incrementará en las próximas horas hasta 360 metros cúbicos”.

Esta medida, dijo, se encuentra alineada con la política de operación de la presa, cuyo propósito es preservar su seguridad estructural y asegurar el manejo adecuado de los volúmenes de agua que ingresan a la cuenca.

“Los avisos correspondientes fueron emitidos a Protección Civil estatal de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, quienes coordinan las acciones preventivas necesarias en las zonas aguas abajo. Asimismo, se mantendrá una vigilancia permanente sobre la evolución de los niveles de la presa”.

Refirió que, debido a las lluvias recientes, el nivel del Río Moctezuma ha provocado algunas inundaciones en zonas cercanas. Con esta extracción controlada, el nivel del río aguas abajo incrementará.

“Se estima que el agua tardará aproximadamente 12 horas en llegar al municipio de Tamazunchale, lo que podría generar afectaciones en las siguientes localidades de San Luis Potosí: en la cabecera municipal de Tamazunchale, localidades Taman, Tlacuilola y Loma Larga; en el municipio de Tampacán, en las localidades de Las Mesas y La Loma; en el municipio de Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab; así como en el municipio de El Higo en Veracruz”.

Recordó que la presa Fernando Hiriart Balderrama “Zimapán”, se ubica en el estado de Hidalgo, recibe aportaciones provenientes del Valle de México a través del río Tula, así como del estado de Querétaro mediante el río San Juan.