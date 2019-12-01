Se puede buscar una Mesa Directiva plural para el Congreso queretano: Guadalupe Murguía 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 19:00:02
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de octubre de 2025.- La senadora queretana, emanada del Partido Acción Nacional (PAN) María Guadalupe Murguía Gutiérrez, afirmó que la LXI Legislatura de Querétaro, debe buscar las condiciones es para conformar una Mesa Directiva plural que esté conformada por las distintas bancadas; esto después de los hechos violentos ocurridos el pasado 30 de septiembre en el salón de Pleno del Congreso queretano.

Explicó que los hechos ocurridos en el Congreso queretano durante la votación de la Mesa Directiva, son acciones no deben ocurrir en ninguna Cámara, ya que debe de caber el diálogo y consenso para generar políticas públicas que beneficien a la población.

“Buena voluntad, se puede corregir, buscar una Mesa Directiva plural, por ejemplo convocar a una Sesión con todas las formalidades que exigen las leyes y las posiciones parlamentarias; buscar de alguna manera se integren en la participación de la Mesa la pluralidad”, dijo.

Puntualizó que las Mesas Directivas tienes que estar conformadas desde los acuerdos, desde las estrategias, aunque en comisiones y sesiones se tengan discusiones y debates para llegar establecer presentes en pro de la ciudadanía y no por intereses partidistas.

“Algo que creo que es muy importante, es que una Mesa Directiva no debe destruir al resto de los integrantes de la Legislatura, en el Senado, en la Cámara de Diputados las Mesas Directivas son plurales porque representan la pluralidad de los integrantes, entonces es lo sano; no puede darse el caso de una Mesa Directiva que esté confrontada con una parte muy importante del resto de los legisladores”. 

Reconoció que la Legislatura queretana está en una condición de parálisis, lo cual pone en riesgo al Poder Legislativo.

“Pone en riesgo todo, está en una condición de parálisis, es importante que la mesa directiva sea plural, es importante que represente cómo está integrada la Legislatura y que tengan disposición al diálogo, eso es fundamental”, dijo.

