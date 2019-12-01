Se mantienen operativos de seguridad y atención a turistas en Querétaro: Segob

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 14:24:50

Querétaro, Querétaro, a 16 de septiembre 2025.- El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, informó que se mantiene una operación institucional activa en diversos frentes, incluyendo vigilancia nocturna, atención a ciudadanos extranjeros y promoción de la cultura de paz en los municipios.

Durante una entrevista, Gudiño señaló que los operativos de seguridad y supervisión comercial se extendieron hasta las 3 de la mañana, sin incidentes mayores.

“Vamos a platicar con el municipio para verificar si hubo algún cierre extraordinario por cumplimiento de horario, pero todo se desarrolló en orden”.

Respecto al accidente en el que fallecieron dos españolas, el secretario confirmó que los familiares de las víctimas se presentaron en el estado para realizar los trámites correspondientes.

“Estuvo el cónsul general de España, Marcos Cruz, en Jerez, y se reunió con el fiscal para agilizar el proceso de repatriación. Nosotros ofrecimos todo el apoyo necesario”.

Reconoció que, aunque no es frecuente, los casos que involucran a ciudadanos extranjeros suelen coincidir con temporadas de alta afluencia turística.

“Querétaro es una ciudad que recibe muchas personas del extranjero, y lamentablemente este hecho de tránsito ocurrió en ese contexto”.

En cuanto a la relación con consulados extranjeros, destacó que existe una buena comunicación a través de la oficina del gobierno estatal en Ciudad de México. “El gobernador nos instruyó a mantener contacto directo con las familias en casos como este”.

El fin de semana pasado se registró un accidente vial ocurrido sobre la carretera estatal 100, a la altura de la comunidad de Coyotillos, entre los municipios de Colón y El Marqués, dejó un saldo de tres personas fallecidas y tres más gravemente heridas; entre las fallecidas están dos turistas de nacionalidad española.

Sobre el caso de un joven queretano desaparecido en Jalisco, el secretario confirmó que continúa en calidad de desaparecido y quien viajó por una oferta laboral.

“La familia está inquieta y buscando respuestas. Nosotros hemos ofrecido apoyo, aunque el caso está siendo atendido por autoridades en Guadalajara”.

Respecto a la iniciativa del presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, en el marco de la iniciativa estatal para promover la cultura de paz y restringir expresiones que inciten a la violencia. “La invitación se hizo a todos los municipios. Cada uno tiene autonomía, pero el decreto del gobernador debe cumplirse. La presidenta municipal ha actuado con respeto y ya implementa medidas similares”