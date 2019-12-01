Se han destinanado 30 mdp para atención a víctimas de violencia en Querétaro: Sonia Rocha 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 30 de septiembre de 2025.- La la titular de la Secretaría de las Mujeres en el estado de Querétaro, Sonia Rocha Acosta, precisó que tan solo en lo que va del 2025 se han destinado 30 millones de pesos para atender a mujeres que han sido víctimas de violencia, en sus distintas modalidades, de los cuales 20 millones han sido aportaciones del estado y 10 millones de la federación.

Informó que en el último año, cinco mil 229 mujeres en el estado de Querétaro fueron atendidas tras ser víctimas de violencias, de las cuales el 30 por ciento sufrieron violencia grave o moderada.

Explicó que en lo que va del años se han otorgado 80 mil 424 servicios especializados a las víctimas de violencia, los cuales se especifican de la siguiente manera: seis mil 273 atenciones vía telefónica; 15 mil 134 asesorías jurídicas; 11 mil 877 atenciones psicológicas; cinco mil 125 seguimientos en litigios y 42 mil 31 servicios multidisciplinarios en el refugio estatal para las mujeres víctimas de violencia extrema.

Reconoció que se han aplicado seis mil 165 planes de intervención, de los cuales dos mil 191 planes fueron terapéuticos, tres mil 91 legales, 856 planes de seguridad y 27 planes de vida.