Se fortalecen escuelas indígenas con programas Jalo a Estudiar y Pinto Mi Escuela: Gabriela Molina

Erongarícuaro, Michoacán, 17 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de llegar a todos los rincones de la entidad, la Secretaría de Educación del Estado (SEE), bajo la dirección de Gabriela Molina, fortalece las escuelas de las comunidades con autogobierno a través de los programas Jalo Estudiar y Pinto Mi Escuela, cuya entrega en este sector tiene una inversión aproximada de 2.6 millones de pesos.

En Jarácuaro, municipio de Erongarícuaro, se entregaron más de 300 cubetas de pintura para la mejora y dignificación de los planteles, además de casi 4 mil pares de tenis, cubriendo así la totalidad de los estudiantes de secundaria de las comunidades participantes. Estos recursos buscan impactar positivamente en la infraestructura y en el bienestar de la comunidad estudiantil.

El coordinador general de Planeación y Evaluación Educativa, Marco Antonio Téllez Patiño, subrayó que la educación es un pilar para la sociedad, y en el contexto de las comunidades indígenas, adquiere una relevancia aún mayor al ser una herramienta para preservar la identidad, la cultura y la multiculturalidad que caracteriza a la entidad.

Estas acciones son una clara muestra de que las escuelas en las comunidades indígenas se mantienen activas y se trabaja de manera continua para dignificarlas. El objetivo es que las niñas y los niños que residen en estos lugares tengan acceso a mejores oportunidades educativas y un entorno propicio para su desarrollo académico y personal.

Las comunidades beneficiadas con esta entrega, todas pertenecientes al Concejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), son un total de 35, ubicadas en municipios como Erongarícuaro, Pátzcuaro, Nahuatzen, Hidalgo, Quiroga, Uruapan, entre otros. Se incluyen localidades como Jarácuaro, Turícuaro, Santa Fe de la Laguna, Nuevo Zirosto, Aranza, Uricho y Naranja de Tapia, destacando la amplia cobertura de esta iniciativa.