Se fortalecen escuelas indígenas con programas Jalo a Estudiar y Pinto Mi Escuela: Gabriela Molina

Se fortalecen escuelas indígenas con programas Jalo a Estudiar y Pinto Mi Escuela: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 18:54:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Erongarícuaro, Michoacán, 17 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de llegar a todos los rincones de la entidad, la Secretaría de Educación del Estado (SEE), bajo la dirección de Gabriela Molina, fortalece las escuelas de las comunidades con autogobierno a través de los programas Jalo Estudiar y Pinto Mi Escuela, cuya entrega en este sector tiene una inversión aproximada de 2.6 millones de pesos.

En Jarácuaro, municipio de Erongarícuaro, se entregaron más de 300 cubetas de pintura para la mejora y dignificación de los planteles, además de casi 4 mil pares de tenis, cubriendo así la totalidad de los estudiantes de secundaria de las comunidades participantes. Estos recursos buscan impactar positivamente en la infraestructura y en el bienestar de la comunidad estudiantil.

El coordinador general de Planeación y Evaluación Educativa, Marco Antonio Téllez Patiño, subrayó que la educación es un pilar para la sociedad, y en el contexto de las comunidades indígenas, adquiere una relevancia aún mayor al ser una herramienta para preservar la identidad, la cultura y la multiculturalidad que caracteriza a la entidad.

Estas acciones son una clara muestra de que las escuelas en las comunidades indígenas se mantienen activas y se trabaja de manera continua para dignificarlas. El objetivo es que las niñas y los niños que residen en estos lugares tengan acceso a mejores oportunidades educativas y un entorno propicio para su desarrollo académico y personal.

Las comunidades beneficiadas con esta entrega, todas pertenecientes al Concejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), son un total de 35, ubicadas en municipios como Erongarícuaro, Pátzcuaro, Nahuatzen, Hidalgo, Quiroga, Uruapan, entre otros. Se incluyen localidades como Jarácuaro, Turícuaro, Santa Fe de la Laguna, Nuevo Zirosto, Aranza, Uricho y Naranja de Tapia, destacando la amplia cobertura de esta iniciativa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden en  Irimbo, Michoacán a presunto responsable de violación, en agravio de su hija
Visita FBI el complejo Rhino de la SSC de Querétaro
Dictan sentencia de 50 años de prisión para responsables del secuestro de un agricultor en Uruapan, Michoacán 
Refuerzan seguridad en El Marqués: entregan nuevas unidades y presentan 35 policías
Más información de la categoria
Confirman dos civiles abatidos tras agresión al Ejército entre Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán 
El abogado de Caro Quintero ahora defiende a los hijos de AMLO en Zacatecas: amparo los blinda en red de huachicol fiscal
Por la vía legal, teleférico de Uruapan va: Bedolla
Recibe el rey Carlos III a Donald Trump en su visita a Reino Unido
Comentarios