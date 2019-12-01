Se esperan auditorías para sancionar a la constructora ICA por atrasos en Paseo 5 de Febrero: SDUOP Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 11:21:26

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 30 de septiembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas (SDUOP) del estado de Querétaro, José Pío X Salgado Tovar, dio a conocer que la constructora ICA será sancionada por los atrasos que tuvo Paseo 5 de Febrero, aunque estas acciones se llevarán acabo una vez que terminen las auditorías que realiza la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE)y la Contraloría del estado.

Puntualizó que una vez que se concluya con las auditorías se serán a conocer el tipo de sanciones y montos económicos, que serán impuestas a ICA y que tendrá que solventar.

“Es una obra muy complicada, es una obra muy grande que sí tiene observaciones y que se están trabajando las investigaciones, y nosotros como ejecutores estamos solventando lo que es solventable, y lo que no es solventable resultará en las acciones jurídicas que se establezcan posteriormente a la auditoría”, dijo.

Afirmó que el proyecto ya se encuentra en etapa de entrega final, aunque reconoció que el proceso de fiscalía restantes todavía será largo.

Recordó que la obra tuvo un costo total de siete mil millones de pesos, incluyendo proyectos ejecutivos, peritajes y obras complementarias.