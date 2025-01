Se descarta Marko Cortés como candidato a la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 25 de enero del 2025.- Marko Cortés Mendoza, senador del Partido Acción Nacional, descartó cualquier posibilidad de buscar la gubernatura de Michoacán para el 2027, aseguró que trabajará como legislador federal para que en la entidad se gané la administración estatal.

"Me van a ver trabajando, legislando, es donde me van a ver, voy a seguir champeando...Yo descarto desde este momento porque yo estoy concentrado en este momento en el Senado de la República y en lograr cuidar a nuestro país", comentó el ex dirigente nacional del albiazul.

En entrevista con diversos medios de comunicación, durante su visita por la capital michoacana, dijo que el edil moreliano Alfonso Martínez Alcázar, es solo uno de los muchos perfiles con los que puede contar el PAN para la gubernatura.

"Es una opción, pero no es la única, puede haber más opciones. Alfonso ha hecho un buen trabajo, está logrando mostrar un contraste muy fuerte de lo que fue el anterior gobierno, cuando él dejó la presidencia municipal y llega Morena, y eso nos hace ver de forma correcta y unidos, por cierto. Él mismo lo ha dicho. La gran diferencia de cuando fue alcalde independiente a cuando fue alcalde ya con nosotros, es que pudo gobernar con equipo, con respaldo, y eso es muy bueno, pero debe haber, eso es lo más correcto", comentó

Cortés Mendoza.

Agregó será determinación del Comité Estatal del PAN, si van con alguna alianza con institutos políticos para el próximo proceso electoral.