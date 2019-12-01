Se coordinan acciones para repatriar a españolas fallecidas en accidente: Fiscal de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 12:48:52

Querétaro, Querétaro, a 16 de septiembre de 2025.- El fiscal General del Estado de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, dio a conocer que ya se estableció contacto con las autoridades consulares de España en México, por el fallecimiento de dos ciudadanas españolas en un accidente el pasado fin de semana.

Afirmó que se mantiene contacto con la Embajada de España, para poder coordinar la entrega y repatriación de las dos españolas que, lamentablemente, perdieron la vida en un accidente vehicular en la carretera estatal 500, hecho que es investigado por la Dirección de Servicios Periciales.

“Sostuvimos una reunión el día de ayer, en la cual por conducto del cónsul se estarán realizando todas las gestiones correspondientes para poder hacer la entrega y repatriación de los cuerpos correspondientes”, dijo.

Explicó que, la Dirección de Servicios Periciales investiga el caso, ya que en el accidente se vieron involucrados dos vehículos, una camioneta tipo “pick up”, donde resultaron personas lesionadas; y el de la plataforma “QroRide”, en el cual viajaban las dos españolas y una mujer de nacionalidad mexicana.

Las autoridades estatales continúan con las diligencias periciales y mantienen comunicación con las familias afectadas, tanto nacionales como extranjeras, para brindar apoyo en los trámites legales y asistencia necesaria.