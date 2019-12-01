Se agudiza la tensión entre EU y Colombia tras revocación de visa a Gustavo Petro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 20:35:11

Washington, a 29 de septiembre del 2025. - La tensión entre Estados Unidos y el gobierno colombiano se acrecentó este lunes, luego de que dos ministros renunciaron a la visa estadounidense y otros dos altos funcionarios fueron informados de que les fue retirada, al igual que ocurrió con el presidente Gustavo Petro.

La canciller, Rosa Villavicencio, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, informaron que renunciaron al visado estadounidense en apoyo al mandatario, a quien Washington retiró este permiso el viernes por supuestos "actos imprudentes e incendiarios" durante una protesta en Nueva York.

"Nos llena de orgullo no tener la visa de un país, cuyo gobierno apoya un genocidio", escribió Petro en la red X tras conocer las acciones de Estados Unidos contra su gabinete.

El gobierno de Trump rechazó que Petro llamara "a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes", así como "incitar a la violencia" ante manifestantes propalestinos tras participar en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

"Si por ser un pacifista le quitan la visa, pues muchos (...) también lo somos y renunciamos a ese documento", dijo la canciller Villavicencio en una rueda de prensa este lunes.

Petro es un acérrimo crítico del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien tacha de "genocida". En Nueva York hizo un llamado a "las naciones del mundo" a aportar soldados para un ejército "más grande que el de Estados Unidos" en defensa de los palestinos.

También propuso abrir una "lista de voluntarios colombianos" para combatir y aseguró que él mismo se enlistaría.

Petro ha manifestado que tiene la ciudadanía italiana, por lo que no necesitaría un visado para entrar en Estados Unidos.