Se acusan diputados del PAN y Morena de hechos violentos 

Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre de 2025.- Luego de que diputados protagonizaran empujones y jaloneos durante la sesión de pleno, el martes pasado, donde se suponía que se elegiría a la nueva Mesa Directiva de la LXI Legislatura para los siguientes seis meses, las bancadas legislativas del PAN y Morena se acusaron mutuamente de haber ocasionado los incidentes.

En el caso de Morena, el coordinador Edgar Inzunza Ballesteros acusó al PAN de actuar de manera violenta como un mal perdedor, toda vez que mostró un acuerdo firmado por 13 diputados, lo cual sería suficiente para que su propuesta se aprobara y a los diputados Enrique Antonio Correa Sada y Guillermo Vega Guerrero de iniciar las agresiones y llevarse la urna de manera ilegal.

Al respecto, mostró el acuerdo firmsdo por 13 de los 25 diputados: María Jorfina Guzmán Álvarez, María Blanca Flor Benítez Estrada, María Eugena Margarito Vázquez, Zuly Yanira Mauricio Sixtos, Laura Andrea Tovar Saavedra, Rosalba Vázquez Munguía, Sinhué Arturo Piedra Gil Ortiz, Homero Barrera McDonald, Arturo Maximiliano García Pérez, Ulises Gómez de la Rosa y Claudia Díaz Gayou, junto con el propio Edgar Inzunza Ballesteros, así como a las dos diputadas del Partido Verde Ecologista, incluida Perla Flores Suárez.

"Contamos con el total apoyo, aquí está su firma, sin embargo responsabilizamos a los del Frente al Partido Acción Nacional de cualquier acto de violencia que pueda ser ella víctima o cualquiera de sus familiares (…), vimos que el PAN, al igual que hace un año, sigue sin saber perder y siguen sin ser y conocer la democracia y cuando no son ellos quienes son beneficiados con la mayoría, optan incluso hasta tristemente ver porque conocíamos de sus mañas electorales, pero vimos hoy en este recinto que se robaron la urna donde se estaban depositando los votos de todos los compañeros diputados, es muy lamentable", dijo.

Por su parte el presidente de la Mesa Directiva y diputado del PAN, Luis Gerardo Ángeles Herrera acusó al diputado de Morena, Ulises Gómez de la Rosa de pretender reanudar una sesión sin tener las facultades legales y sin que hubiera las condiciones en el recinto, pues la diputada del PVEM, Perla Flores no pudo votar por mencionar que se sentía mal de salud.

Además denunció que alguien activó la alarma del Poder Legislativo y se tuvo que evacuar el recinto, sin embargo, los diputados de la 4T decidieron permanecer en el recinto y aseguró que mientras no existan condiciones de Protección Civil y de salud de la diputada Perla Flores no se reanudaría la sesión.

"Cuando nuestra compañera y amiga, la diputada del verde, Perla, se quedó paralizada porque estaba muy nerviosa, empezó a sentir mal y posteriormente decidió salirse para tomar un receso de un aire; nosotros en consideración a la diputada y a los diferentes diputados, por supuesto que la apoyamos, necesitaba respirar; empezamos a recibir presión por parte de Morena de que siguiéramos, me parece una falta de respeto porque tenemos una compañera que está en una situación complicada y por ningún motivo iba yo a permitir continuar algo mientras ella no sabíamos cómo estaba; posteriormente suena la alarma del Congreso, yo tengo mis dudas, no sé si la activaron ellos, fueron los que se quedaron adentro, todo el personal, todos salimos y ellos seguían en la sala, a lo mejor querían votar sin que hubiera nadie más", dijo.