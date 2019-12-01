Saúl Monreal se registra para buscar la coordinación municipal de Morena en Fresnillo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 21:44:14

Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.- El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, anunció en sus redes sociales su registro para buscar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación en Fresnillo, Zacatecas.

El legislador había expresado su intención de competir por la gubernatura del estado en 2027; sin embargo, las reglas internas de Morena contra el nepotismo representan un obstáculo para su aspiración, debido a que su hermano, David Monreal Ávila, es el actual gobernador de Zacatecas.

El pasado 15 de septiembre, Morena designó a Verónica Díaz Robles como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación, perfil que encabezará los trabajos del partido rumbo a las elecciones por la gubernatura en 2027.

En un video difundido en sus redes sociales, Saúl Monreal explicó que, tras conversar con la presidenta Claudia Sheinbaum, decidió acatar los lineamientos de su partido y registrarse para buscar la coordinación municipal de Fresnillo, aunque mantiene abierta su aspiración de gobernar Zacatecas en el futuro.

Monreal Ávila gobernó Fresnillo durante dos períodos consecutivos, de 2018 a 2024, y ahora busca regresar al gobierno municipal.