Sancionarán a responsables de fallas en Paseo 5 de Febrero: Óscar García 
Autor: Gustavo Trejo / texto y foto  | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 17:20:03
Querétaro, a 30 de septiembre del 2025. - El titular de la Contraloría del estado, Óscar García González, aseguró que no le temblará la mano para sancionar a los responsables de las fallas en la obra de Paseo 5 de Febrero, principalmente por las fallas en el cárcamo ubicado en el entronque con avenida Revolución, entrada principal a la colonia Felipe Carrillo Puerto.

"A la Contraloría del estado de Querétaro no le tiembla la mano y ya vieron que hemos aplicado 406 sanciones y si esta obra, como cualquier otra, amerita que haya sanciones a cualquier persona, la vamos a aplicar".

En ese sentido, indicó que para el mes de diciembre y a más tardar enero arrancará la tercera y última parte de la auditoría a esta obra, para posteriormente conocer a los responsables de las fallas.

"En esas fechas estaremos entregando los pliegos finales, ya con los resultados finales que digan si hubo observaciones o no las hubo y, si las hubo, de qué tipo son. Ya les vamos a poner nombre y apellido a quién podría salir sancionado".

Finalmente, garantizó que toda la obra será auditada y los responsables serán señalados en su momento, en caso de encontrarse alguna responsabilidad.

