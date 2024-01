Samuel García se va contra el INE tras orden de eliminar video del destape de Álvarez Máynez

Monterrey, Nuevo León, 17 de enero de 2024.- Luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), ordenará a Samuel García eliminar el video en el que anuncia a Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), el gobernador de Nuevo León estalló contra el Instituto.

A pesar de que García Sepúlveda acató lo mandatado por la Comisión, señaló que se juzgó con rigidez extrema:

“Ya soy cliente del INE, todo extremo riguroso, es increíble en serio”, expresó.

Además, reclamó que a él se le haya sancionado, pero que a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), no se les impongan este tipo de medidas.

“Me denuncia el PRIAN que subí ese video y en 24 horas me piden bajarlo, contrario a ellos, que no han hecho más que robar. Entonces están ladeados o nos tienen un temor tal que todo me quieren bloquear y bajar o de plano ya me agarraron de su cliente”, sentenció.

Finalmente, Samuel García recordó que esta no es la primera vez que el INE lo sanciona por motivos que él considera injustificados, destacando el momento en el que fue candidato a la gubernatura de Nuevo León:

“Porque mi esposa Mariana me apoyaba me querían quitar la candidatura y multa de 28 millones porque en sus historias apoyaba a su marido, a mí. Ya soy cliente”, dijo.