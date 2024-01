Salomón Jara califica de racista protesta contra la gentrificación en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca, a 30 de enero 2024.- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó la protesta contra la gentrificación que se llevó a cabo el pasado 29 de enero en la ciudad capital de la entidad y la calificó de racista.

Además, comparó a los inconformes con el líder nazi, Adolfo Hitler, por los mensajes de odio dirigidos hacia los extranjeros que llegaron a habitar la ciudad de Oaxaca y cuestionó si los manifestantes se sentían una raza superior.

“La lucha racista es repudiable. Ahí tenemos el ejemplo de Hitler, creyó que era una raza superior; yo no sé si estos jóvenes (activistas) sean de una raza superior, los respetamos mucho, pero en Oaxaca no hay razas superiores”, expresó el mandatario estatal.

Expresó que está a favor de “las causas justas” e indicó que el vandalismo no es válido como forma de protesta; además, rechazó que el gobierno del estado vulnerara los derechos humanos de los activistas detenidos.

“Aquí no hay simpatía de la población sobre estas causas. Entonces yo creo que cada quien sí tiene derecho a manifestarse, a luchar, a defender causas justas, pero esto no, el odio no es una causa. El odio no tiene cabida en nuestro estado… No el odio, no el racismo, no la xenofobia”, aseguró Jara Cruz.