Saldo blanco y ambiente familiar durante las Fiestas Patrias Querétaro 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 13:13:52
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de septiembre de 2025.- Este 15 de septiembre más de 19 mil 500 personas en familia, disfrutaron de los eventos conmemorativos al 215 aniversario de la Independencia de México, lo que implicó un despliegue de personal Oficialía Mayor, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Coordinación Estatal de protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil Municipal, para que estos festejos se realizaran en orden y respeto.

A las 19:00 horas en Plaza de Armas iniciaron los festejos patrios con la presentación del dueto Río Roma, ante más de seis mil 500 personas, para después dar paso a la celebración el grito de Independencia a cargo del gobernador, Mauricio Kuri González, desde el balcón principal de Palacio de Gobierno.

En esta plaza, las familias disfrutaron en un ambiente de fiesta, también un espectáculo de luces, pirotécnica de baja potencia -por empatía a la fauna y al medio ambiente-, música tradicional mexicana, un video mapping y drones. Posteriormente se llevó a cabo el concierto por parte del artista, Gerardo Urquiza.

Posteriormente, se presentaron en el escenario de Corregidora y 16 de septiembre, Yuri y el Mariachi Juvenil Chona, con la asistencia de alrededor de 13 mil personas, quienes previamente disfrutaron de la puesta en escena de un fragmento de la obra teatral: “Los Insurgentes”.

En todo momento, se contó con la presencia de autoridades a cargo de estos eventos, con la finalidad de orientar a las y los asistentes para la ubicación de accesos, facilitaron la movilidad en el primer cuadro de la ciudad, demostrando un trabajo conjunto con la ciudadanía.

 

 

 

